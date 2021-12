Jovem que havia sido sequestrado é encontrado morto na Bahia

Um jovem de 18 anos, identificado como Eduardo Rosa da Silva, foi sequestrado há cerca de 15 dias, no município de Eunápolis. Ele foi encontrado morto nesta segunda-feira, 28, em uma plantação de eucalipto, no interior da cidade.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, o corpo do jovem já estava em estado de decomposição e os familiares precisaram fazer o reconhecimento com base em tatuagens que a vítima tinha nas mãos.

Segundo a polícia, Eduardo foi sequestrado perto da própria casa, no bairro Juca Rosa, e desde então não teria mais sido visto. A causa da morte será conhecida após a conclusão dos laudos de medicina legal.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Eunápolis.

