Jovem morre após carro bater em caminhão de lixo na BR-030

Um homem identificado como Nelson Peixoto Brito Júnior, de 26 anos, morreu após um acidente na tarde desta quinta-feira, 18, na BR-030, na cidade de Ubatã, a 262 km de Salvador.

Natural de Barra do Rocha, o jovem seguia para Ubatã quando perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e acabou colidindo com um caminhão da empresa responsável pela coleta de lixo do município, que estava parado no acostamento, segundo informações do Ubatã Notícias.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegaram a ser acionadas, mas a vítima morreu no local.

