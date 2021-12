Jovem é assassinado dentro de um bar em Itamaraju

Um jovem foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 10, no interior de um bar, próximo ao bairro Italaje, região leste de Itamaraju. De acordo com informações do Teixeira Hoje, a vítima, de prenome Jefferson, foi surpreendida pelo atirador, que efetuou os disparos à queima roupa.

O homem atirou em Jefferson e fugiu ainda de arma em punho. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

