Jovem desaparece no Rio Itanhém, em Teixeira de Freitas

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no Rio Itanhém, em Teixeira de Freitas (a 808,7 km de Salvador), na tentativa de encontrar um rapaz que desapareceu na tarde de sábado, 26. Não há detalhes sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do desaparecimento.

Segundo informações dos bombeiros, o local é de difícil acesso e possui bastante correnteza. Interrompidas devido a essas dificuldades, as buscas foram retomadas na manhã deste domingo, 27.

Mergulhadores do 18° GBM/Teixeira de Freitas atendem a ocorrência. O rio fica próximo a estação de captação da da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa).

adblock ativo