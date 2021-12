Jovem de 25 anos morre e homem fica ferido após acidente na BR-101

Uma mulher de 25 anos morreu após uma acidente na noite deste sábado, 20, na BR-101, entre os municípios de Uruçuca e Ubaitaba, sul da Bahia.

Segundo relatos iniciais, a vítima, Tainá Damascena Santos estava no carro, sob a companhia de Floriano Pereira Santos, 55 anos, seu pai, retornando da cidade de Buerarema, quando o acidente aconteceu. A mulher não resistiu aos ferimentos. Já Floriano, foi encaminhado ao Hospital de Ubaitaba, com ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do órgão foram encaminhadas até o local para retirar o corpo das ferragens do veículo. A causa do acidente ainda é desconhecida. Com informações do Verdinho Itabuna

