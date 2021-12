Jovem de 21 anos é baleado na porta de casa em Eunápolis

Um jovem de 21 anos, identificado como Matheus Santos Silva, foi baleado na noite de quarta-feira, 8, por volta das 21h30, enquanto conversava com os amigos na porta de casa, em Eunápolis.

De acordo com informações do Radar64, dois homens desconhecidos apareceram e efetuaram os disparos com arma de fogo. Um deles atingiu o jovem superficialmente nas costas. Ele deu entrada no Hospital Regional de Eunápolis, mas se recusou a ser medicado e pediu liberação do hospital.

As pessoas que presenciaram o crime informaram que os homens fugiram a pé. Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação.

