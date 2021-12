Jovem de 20 anos é morto a tiros no interior da Bahia

Um jovem, identificado como Wanderson Rodrigues da Silva, de 20 anos, conhecido como “Cabelinho”, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira, 9, na região da praia do Farol, em Alcobaça.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, a esposa da vítima relatou que eles estavam na barraca, em um assentamento agrário próximo ao perímetro urbano da cidade, quando chegaram dois homens encapuzados, um deles com uma espingarda calibre 12 e outro em posse de uma pistola.

Eles efetuaram os disparos à queima roupa e fugiram em seguida. O jovem foi atingido no rosto e em uma das pernas, vindo a óbito no local.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas e a polícia investiga o crime.

