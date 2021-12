Jovem de 19 anos é morta a pauladas após briga na Bahia

Uma jovem de 19 anos foi morta a pauladas na madrugada desta terça-feira, 23, na rua Sóstenes de Miranda, em Itabuna, sul da Bahia.

Segundo informações iniciais, a vítima identificada como Maria Vitória, que vivia em situação de rua, e foi encontrada com diversos ferimentos no corpo.

De acordo com o companheiro delas, identificado apenas pelo prenome de Mateus, uma briga entre ele e outro individuo, pode ter sido a motivação da morte. No local do crime, foi encontrado um pedaço de madeira, utilizado no ato.

Um equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna foi acionada para atender a ocorrência e remover o corpo da vítima do local. Segundo informações do Verdinho Ipiaú, Mateus confessou às autoridades que é usuário de drogas.

