Joana Guimarães é eleita a nova reitora da UFSB

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) elegeu Joana Guimarães como a nova reitora da instituição para um mandato de quatro anos.

Para concorrer ao cargo, candidataram-se as chapas Pé no Chão (chapa 1), liderada por Joana Guimarães, e Diversidade, Diálogo e Bem Viver pela UFSB (chapa 2), por Fabiana Lima. As propostas de trabalho de ambas puderam ser analisadas em documento publicado no site da universidade, além da realização de ciclo de debates e conversas ocorridos nos três campi, localizados nos municípios de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Após a contagem dos votos, a Chapa 1, composta por Joana Guimarães (reitora) e Francisco Mesquita (vice-reitor), foi consagrada vencedora. A divulgação do resultado pode ser vista no site da UFSB (Edital Conjunto nº 01/2017) e o resultado final será publicado nesta quinta-feira (09), até as 18 horas.

O processo eleitoral teve o início de seus trâmites no dia 11 de agosto do ano passado, em reunião extraordinária do Conselho Universitário (CONSUNI), em que foi posta em discussão o Processo de Escolha de Dirigentes na UFSB. No primeiro semestre deste ano, os Decanos/as e Vice-Decanos/as dos IHACs e Centros de Formação já haviam sido escolhidos através de consulta à comunidade acadêmica.

