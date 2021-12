Itarantim: Infectado pelo coronavírus, prefeito eleito toma posse dentro de carro

Uma forma "inusitada". Assim foi a cerimõnia de posse do prefeito eleito de Itarantim, Sul da Bahia, Fabio Gusmão (PSD).

Fábio testou positivo para o coronavírus e tomou posse de dentro do carro. O gestor segue em isolamento, com sintomas leves. Gusmão, de 45 anos, é viúvo e declara ao TSE a ocupação de analista de sistemas com curso superior completo. Oprefeito tem patrimônio declarado de R$ 833.866,70.

Os 11 vereadores também foram empossados na última sexta, 01. A maior bancada da Câmara será do MDB, com 3 vereadores.

adblock ativo