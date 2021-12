Itamaraju ganha nova unidade do SineBahia

Os trabalhadores de Itamaraju e região ganham uma nova unidade do SineBahia do município, que será reinaugurada nesta quinta-feira (30), às 14h, na Rua 5 de Outubro, Centro/Cidade Baixa. O espaço, que terá atendimento ampliado e garantido acessibilidade para pessoas com deficiência, irá oferecer serviços de intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho e liberação de microcrédito, através do CrediBahia, das 7h às 14h. No interior do Estado, o funcionamento das unidades do SineBahia decorre de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Governo Federal e prefeituras municipais.

