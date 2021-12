Itajuípe recebe ações nas áreas da Agricultura, Pesca e Saúde e ganhará Centro de Canoagem

O município de Itajuípe, que comemora 65 anos de emancipação, foi contemplado com ações nas áreas da Agricultura, Pesca e Saúde. Em visita ao município, na quinta-feira (14), o governador Rui Costa anunciou, também, a construção de um Centro de Treinamento para Canoagem com o objetivo de formar novos talentos olímpicos, a exemplo dos medalhistas Isaquias Queiroz e Erlon Santos. "Vamos montar um centro de canoagem para incentivar a nossa juventude. O prefeito Marcone Amaral também pediu a recuperação do estádio e vamos ajudá-lo para gerar aqui muitos craques de futebol", afirmou Rui Costa.

Itajuípe recebeu 60 mil alevinos (estágio embrionário dos peixes) de tambaqui, sendo 10 mil entregues a 60 famílias de piscicultores da região dos Macacos, na zona rural. A doação tem potencial de gerar uma produção de duas toneladas de pescado. Os outros 50 mil alevinos foram liberados na Lagoa Humberto Badaró, com a intenção de repovoar a aguada. No âmbito da Agricultura, quatro tratores com implementos serão usados por agricultores do município e das cidades vizinhas: Iguaí, Ibicuí e Livramento de Nossa Senhora. Os veículos representam um investimento de R$ 400 mil, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Ibicuí, Rosemar Morais, comemorou: "Esse trator veio na hora certa. Estamos expandindo a produção e esse equipamento vai nos ajudar muito nessa empreitada".

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Albertino Dias Cosme, localizada na Av. Dr. Montival Lucas, também foi inaugurada. O posto passou por reforma e ampliação e recebeu novos equipamentos da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB).

adblock ativo