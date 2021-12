Itacaré será palco da etapa do Mundial de Surf em outubro

Itacaré recebe etapa do Mundial de Surf QS1.000 Masculino e Feminino, entre os dias 18 e 21 de outubro, na Praia da Tiririca. O campeonato terá como diferencial, segundo os seus organizadores, a conscientização para a necessidade de preservação ambiental com uma série de ações educativas voltadas para a conservação da natureza e a sustentabilidade. Em paralelo ao evento esportista, vai acontecer o Itacaré Surf Music 2018, um festival de música que reúne grandes atrações nacionais, a exemplo de Maneva e Ponto de Equilíbrio, entre outras bandas

Realizado pela World Surf League (WSL), a etapa do mundial de surf de Itacaré vai trazer para a cidade surfistas de vários países, consolidando o município como uma referência internacional do esporte. Durante o evento, entidades ambientais e a Associação de Surf de Itacaré, em parceria com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação, vão desenvolver ações educativas com estudantes das redes públicas e particulares e os próprios participantes, mostrando a importância da preservação do meio ambiente, por meio de palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas.

O retorno do mundial de surf para Itacaré foi uma ação do prefeito Antônio de Anízio e do diretor de planejamento Cleber Miranda, que no ano passado se reuniram com representantes da WSL South América, empresa responsável pelo evento, manifestando o desejo da cidade voltar a sediar o mundial. Segundo o prefeito, a etapa do ano passado em Itacaré foi considerada como o modelo para todo o Brasil. “Itacaré é, hoje, conhecida a nível internacional pelo surf. Por isso, não poderia continuar de fora do mundial, não somente pelo incentivo ao esporte, mas pelo retorno que eventos como esse traz para o turismo local, movimentando a economia da cidade”.

O lançamento do Mundial de Surf aconteceu na quinta-feira, na Pousada Terra Boa, com a presença de autoridades, gestores e parlamentares municipais, além de atletas, do diretor da World Surf League (WSL), Roberto Perdigão, do presidente da Associação Baiana de Surf, Marcelo Barros e de patrocinadores que acreditaram na iniciativa de trazer de volta para Itacaré uma importante etapa do mundial.

