Itacaré sediará Circuito Brasileiro de Surf Júnior 2020

O Circuito Brasileiro de Surf Junior, o CBSurf Júnior Tour 2020, será aberto neste sábado (7) e no domingo (8), no município de Itacaré, no Sul do Estado. A competição, que este ano integra a programação do projeto Verão Costa a Costa, será disputada por 140 surfistas, de 12 estados, entre eles Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, competindo nas categorias Sub 18, Sub 16 e Sub14, masculino e feminino.

Entre as presenças confirmadas no evento esportivo estão as de atletas que integram o Instituto Gabriel Medina. Este é o segundo ano consecutivo que Itacaré realiza o torneio, que acontecerá na praia da Tiririca, com disputas sendo realizada no sábado, das 7h às 17h, e no domingo, das 8h às 17h.

A Federação Baiana de Surf convocou surfistas de sete diferentes cidades: Salvador, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Camaçari, Itacaré, Serra Grande e Ilhéus. A expectativa dos esportistas é de que o mar esteja com altas ondas nos dias de campeonato, possibilitando grandes performances.

Sobre o Verão Costa a Costa - O projeto Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, com apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Salvador e Lauro de Freitas). O projeto conta, ainda, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).

adblock ativo