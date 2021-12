Itacaré sedia o II Festival de Forró na Semana Santa

O Festival de Forró de Itacaré, que acontece em sua segunda edição nos dias 30 e 31 (sexta e sábado), vai movimentar o município da Costa do Cacau, que deverá receber mais de 20 mil pessoas durante o feriadão da Semana Santa. O evento vai contar com shows gratuitos, sempre a partir das 21h, na Orla, de 17 atrações, entre as quais Targino Gondim, idealizador e curador do festival. Ainda na lista, nomes como Genival Lacerda, Estakazero, Cacau com Leite, Adelmário Coelho e Quinteto Sanfônico. A programação contempla, também, aulões de forró e concurso de dança.

O secretário municipal de Turismo, Júlio Oliveira, afirma que 90% dos leitos dos 200 hotéis e pousadas de Itacaré já estão reservados para o período da Semana Santa. “Este ano, o festival deverá repetir o sucesso do ano passado. Esperamos que os meios de hospedagem cheguem a 100% de ocupação até o feriado”.

