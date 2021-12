Itacaré sedia o 4º Surf Sound Festival

Mais de 100 de surfistas de sete países participam do 4º Itacaré Surf Sound Festival, etapa do WSL Qualifying Series com status QS 1500, iniciado na quinta-feira (26), no município de Itacaré, no litoral sul da Bahia. Esta edição marca a volta da cidade e do Estado ao circuito mundial do campeonato, bem como recebe a penúltima etapa da disputa pelo título sul-americano da WSL South America. Além da batalha por pontos nos dois rankings nas ondas da Praia da Tiririca, acontece um festival de música nas noites de sexta (27) e sábado (28) e atividades educativas de proteção ambiental e preservação da natureza até domingo (29), quando encerra o evento.

Os brasileiros são maioria na lista dos inscritos no QS 1500 da Bahia. No primeiro dia do festival, o surfista brasileiro Deivid Silva foi o destaque das baterias iniciais, tornando-se o líder do ranking ao atingir a média de 16,50 na primeira fase e 16,90 na segunda. Competidores de outros seis países também estão lutando pelo título em Itacaré, vindos dos Estados Unidos, França, Espanha, Argentina, Peru e Chile. Entre os participantes, os que estão mais próximos da lista dos dez primeiros no ranking, que se classificam para o CT, são Alejo Muniz, em 16º lugar, e Alex Ribeiro, em 19º. Jadson André é o 24º colocado e em seguida vêm os paulistas Flavio Nakagima, em 28º, e Deivid Silva, em 34º. O melhor baiano é Bino Lopes, em 36º lugar. O líder do ranking sul-americano, Thiago Camarão, é o 42º no QS e Heitor Alves está na 50ª posição. Todos eles buscam melhorar suas colocações em Itacaré.

O diretor regional da WSL South America, Roberto Perdigão, a competição tende a ficar mais disputada nos próximos dias. “Podemos esperar alguns espetáculos, já que o mar de Tiririca proporciona a realização dos mais variados tipos de manobras”. Homologado pela WSL South America como 48ª etapa do WSL Qualifying Series, o Surf Sound Festival conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré, Governo do Estado da Bahia, South to South, Instituto Floresta Viva e Associação de Surf de Itacaré (ASI), entre outros.

adblock ativo