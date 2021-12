Itacaré sedia a primeira edição do Festival Boa Música

A primeira edição do Festival Boa Música já está agendada: 15 e 16 de novembro. Idealizado pela Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento busca valorizar a música brasileira de qualidade, com ênfase no instrumental, no jazz, na bossa nova e na MPB. “Queremos proporcionar ao público um festival com gêneros musicais que agradam moradores locais e turistas, com alto requinte musical, unindo a imagem de um dos destinos turísticos mais badalados da Bahia, localizado na Costa do Cacau”, destacou o prefeito Antônio Anízio.

Os organizadores destacam que o I Festival Boa Música, que terá acesso gratuito, é fiel à proposta de promover o intercâmbio entre novos expoentes da música, tendo como principal objetivo divulgar e fortalecer o trabalho de artistas de diferentes estilos musicais. O evento também contará com apresentações culturais, workshop para músicos, feira da economia criativa e concurso gastronômico, além de cortejo nas ruas.

Durante o dia, a programação envolverá jazz e blues, na Ponta do Xaréu, no por do sol, e à noite o som invade os palcos batizados de Tom Jobim (Praça Santos Dumont), João Gilberto (Rua da Pituba), Vinícius de Moraes (Passarela da vila) e Dorival Caymmi (Orla de Itacaré).

“A ideia é atrair ainda mais fluxo turístico, sendo realizado durante o feriado da Proclamação da República, por se tratar de um feriadão nacional. São esperadas dez mil pessoas durante os dias do evento”, disse o secretário Júlio Oliveira.

O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) e apoio da Cervejaria Eisenbahn.

Localizado na Zona Turística da Costa do Cacau, no Litoral Sul da Bahia, Itacaré tem um fluxo turístico anual de, aproximadamente, 300 mil pessoas, e oferece uma infraestrutura com cerca de seis mil leitos, distribuídos em mais de 150 meios de hospedagem.

