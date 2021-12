Itacaré promove ação no Turismo para profissionais de Saúde

A Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com outras pastas e o trade turístico do município do Sul da Bahia, lançou, nesse domingo (21), o projeto "Aos nossos heróis". A ação é voltada aos profissionais de Saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19.

Por meio do projeto, serão oferecidos condições especiais e descontos em hotéis, bares, restaurantes, agências de passeios e receptivos para o público formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos e demais profissionais que atuam no setor.

O secretário municipal cde Turismo, Jorge Ávila, declarou que “a iniciativa é um esforço de toda a equipe da prefeitura, juntamente com o empresariado do município e é uma forma de agradecer aos heróis da Saúde que estão há 12 meses sem descanso”.

Além disso, completou o gestor, a medida é um incentivo para que o comércio local possa repor parte das perdas acumuladas por conta da pandemia. “É uma ação responsável, pois abrangerá um público que está 80% a 90% imunizado.Também, teremos um rigoroso controle para o cumprimento de todos os protocolos sanitários”.

Regulamento – Os profissionais de Saúde terão descontos em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agências, dentre outros estabelecimentos ligados ao Turismo. “De três diárias nos meios de hospedagem, uma será gratuita. Além disso, guias também oferecerão descontos de até 50% e os restaurantes e bares homenagearão a campanha, batizando os pratos com os nomes ‘Aos nossos heróis’”, destacou o secretário.

Os serviços e pacotes turísticos para os trabalhadores da Saúde serão comercializados de 22 de março a 22 de maio e as diárias poderão ser executadas entre 8 de abril (após a Semana Santa) até o dia 30 de novembro. As informações detalhadas da promoção estão disponíveis no site da campanha https://secultitacare.wixsite.com/aosnossosherois

Vocação turística - O município do Sul baiano é um concorrido destino turístico, que oferece belas praia e oportunidades para a prática de aventura, esportes e ecoviagens, dentre outras opções de lazer e entretenimento.

No momento, Itacaré é um dos municípios baianos que registra baixos índices de infecções. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.252 casos e 23 mortes.

