Itacaré Paddle Race chega em sua terceira edição com um novo desafio

Em sua terceira edição, a competição Itacaré Paddle Race acontece no dia 1º de junho, às 8h, com um novo desafio: o Ecoporan Sup & Va'a. A categoria Va'a (Canoa Havaiana), uma nova tendência de esportes a remo, com um percurso de 10 milhas (16 km) no Rio de Contas, nas modalidades Stand up paddle (categoria profissional) e Canoa Havaiana (adultos).

Com largada e chegada na Praia da Concha, o circuito entre boias percorre a raia do Rio de Contas de acordo, com a distância definida para cada categoria. Retornam e chegam ao local da largada as categorias Sup adulto e Va'a e, em percurso em frente à Praia da Concha, para as categorias Funrace, Junior, kids e Va'a OC4 Junior Mista, conforme definido em reunião técnica antes da prova.

Fica a critério dos competidores com percurso no Rio de Contas o trajeto que melhor lhe convier durante a competição, ficando obrigatório na ida fazer a primeira ilha do rio pelo lado esquerdo e, na volta, pelo lado direito da mesma, bem como o contorno das boias indicadas no percurso oficial.

Considerada a principal prova do gênero do interior da Bahia, a Itacaré Paddle Race entra, definitivamente, no calendário do campeonato estadual e do calendário de eventos de Itacaré. Com isto, de acordo com os seus organizadores, a competição promove não só os atrativos turísticos da região, como estimula a prática de atividades esportivas ao ar livre no ambiente marinho e a formação de uma nova geração de atletas.

