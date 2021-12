Itabuna registra aumento de 73 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h

A Vigilância Epidemiológica de Itabuna registrou no boletim desse domingo (13) 73 novos casos de Covid-19 no município do Sul baiano, nas últimas 24h. Desse modo, o número de infectados pelo Coronavírus subiu de 31.289 para 31.362 pessoas.

Os dados apontam, ainda, que 42 pacientes estão internados em leitos clínicos e outros 48, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também foi registrado que 30.368 pessoas foram curadas da doença.

Itabuna contabiliza 546 óbitos em decorrência da doença, sete a mais do que o índice registrado no boletim anterior.

