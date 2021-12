Itabuna registra aumento de 194 casos de Covid-19 nas últimas 24h

Itabuna registrou 194 novos casos nas últimas 24h, subindo de 25.235 para 25.429 o número de pessoas contaminada pelo Coronavírus, de acordo com dados atualizados na noite dessa quinta-feira (18) da Vigilância Epidemiológica do município do Sul do Estado.

Ainda de acordo com as informações, 40 pacientes estão internados em leito clínico e outros 26, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A cidade contabiliza 460 óbitos em decorrência da Covid-19 e 24.483 pessoas já foram curadas da doença.

