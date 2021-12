Itabuna: Prefeitura planeja retorno às aulas na educação infantil

O retorno as aulas nas escolas da educação infantil e nos cursos livres da rede particular de ensino foi o tema central de uma reunião com a participação de secretários municipais e técnicos ocorrida ontem, dia 21, a pedido do prefeito de Itabuna Augusto Castro (PSD), que atendeu às reivindicações de dirigentes escolares e do Movimento Volta às Aulas.

No encontro, ficou decidido que serão planejadas ações para o retorno às aulas de forma segura e escalonada, com ênfase, neste momento pandêmico. “Tudo será planejado com muita cautela com base em informações técnicas, respeitando protocolos de segurança sanitária e levando em conta o cenário existente em relação à Covid-19 no município, a exemplo do número de casos ativos e da ocupação de leitos clínicos e de UTI, bem como o percentual de pessoas e profissionais do setor da Educação já vacinados”, relatou o secretário de Governo, Josué Brandão Júnior.

O secretário disse ainda que a proposta será discutida ainda em outras duas reuniões, programadas para 1º de julho, com o Conselho Municipal de Educação (CME) e Sindicato do Magistério Público Municipal de Itabuna (Simpi), e dia 5 de julho, com a comissão de pais de alunos da rede particular de ensino.

“Agora, técnicos e diretores das secretarias envolvidas nas discussões vão trabalhar no planejamento das ações que nortearão o retorno às aulas nos segmentos da educação infantil e nos cursos livres, tomando como base protocolos emitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos de governo, além das sugestões apresentadas pelo Movimento Volta às Aulas”, argumentou Júnior Brandão. Ele disse ainda que nas próximas reuniões programadas, o prefeito Augusto Castro pretende anunciar possível data para o retorno às aulas.

