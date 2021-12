Itabuna já registra 29 óbitos por Covid no mês de junho e casos ativos aumentam em 25%

Somente em junho, pelo menos 29 pessoas morreram decorrente do agravamento da Covid-19 em Itabuna, no Sul baiano. Os dados são dos boletins do município entre os dias 2 a 20 deste mês. Nesse domingo (20), o município registrou 566 mortes por conta do novo Coronavirus.

Houve alta, no mesmo período, no número de casos ativos da doença, passando de 413 para 513 infectados, com um aumento de 24,2%. Já os casos confirmados de Covid-19 tiveram ligeira alta: de 30.694 no dia 2 de junho para 32.093 nesse domingo, com uma alta de 4,5%.

Até o final da manhã desta segunda-feira (21), a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva ( UTIs) era de 80% no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que é a maior unidade de saúde local. A média geral de ocupação de UTIs adulto ou pediátrica era de 78%. Os leitos clínicos, por sua vez estavam com 56% da capacidade em atividade.

adblock ativo