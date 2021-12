Itabuna ganha moderno teatro com capacidade para 600 lugares

A cidade de Itabuna ganhou um novo e moderno espaço cênico: o Teatro Municipal Candinha Dória. A solenidade de inauguração, na sexta-feira à noite, contou com a presença do governador Rui Costa e as participações da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e da cantora Ivete Sangalo. O novo equipamento dispõe de 600 lugares e tem capacidade para receber diversos tipos de espetáculos, oferecendo um amplo foyer e sistemas modernizados de infraestrutura (iluminação, sonorização, acústica, ar-condicionado). As obras foram concluídas por meio de um convênio firmado pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (CONDER), com a prefeitura municipal para repasse dos recursos da ordem de R$ 30 milhões.

A entrega do espaço cultural marcou os 109 anos de emancipação do município. "O teatro está pronto para o uso da comunidade e já inaugurando com toda a força, com apresentações da OSBA e de Ivete. Como há, evidentemente, uma limitação de pessoas dentro do espaço, haverá também uma festa aqui ao lado para que todos possam comemorar essa grande inauguração", afirmou Rui Costa.

Neta de Candinha Dória, que dá nome ao teatro, a diretora do equipamento, Cláudia Dória, falou de sua emoção com a inauguração do teatro. “Minha avó foi uma pessoa que batalhou pela arte, foi precursora, coordenadora do centro de cultura até 91 anos de idade. Foi uma mulher que lutou pelo teatro na nossa cidade. Estou muito emocionada”, disse a gestora, ressaltando que a sala principal é recoberta com lã de rocha. “Temos, também, uma iluminação completa, um som muito bom. Itabuna não tinha nenhum teatro e hoje temos esta coisa maravilhosa, que é o Teatro Municipal Candinha Dória", completou.

O momento é histórico na cultura baiana para o maestro da OSBA, Carlos Prazeres. "Só de chegar a este teatro, vê-lo por fora, a gente já ficou absolutamente extasiado. Eu fico muito honrado de fazer parte deste momento tão importante na Bahia. Acredito que esta é a verdadeira revolução, que permite que todos tenham acesso à cultura e à arte. Construir um teatro desta grandeza em um interior do Estado é algo que define um norte para o país crescer", declarou.

Entrega de ambulâncias –

Neste sábado, ainda em visita ao Sul do Estado, o governador Rui Costa entregou nove ambulâncias a oito municípios: Itabuna, Ilhéus, Belmonte, Buerarema, Itapebi, Uruçuca, Nova Viçosa e Itapé. Em Itabuna também foi entregue uma Unidade de Saúde da Família. Rui Costa destacou a importância dos postos de saúde como parte preventiva. "Com esta inauguração, Itabuna chega a 44 postos. A melhor política pública de saúde é a preventiva, porque quando se descobre uma doença cedo fica muito mais fácil de se resolver, com um custo muito menor para a pessoa e para a sociedade".

O governador disse que volta a Itabuna em setembro para inaugurar uma policlínica regional, com investimento de 22 milhões de reais. "Hoje nós temos nove policlínicas em funcionamento, semana que vem vamos inaugurar mais duas: em Juazeiro e Vitória da Conquista. Nós queremos que essas policlínicas façam todos os exames que as pessoas precisam. Hoje, os municípios pagam um preço alto por exames, como endoscopia e colonoscopia, e nessas policlínicas os preços saem abaixo do custo para que possamos zerar as filas de espera". Rui disse, ainda, que a região vai receber uma maternidade de alta complexidade, em Ilhéus. "Estamos transformando o antigo Hospital Luiz Viana em uma unidade de maternidade de alta complexidade para servir de referência para toda a região, com leito de UTI pediátrica. Estamos completando todo o cenário de oferta de serviços públicos de baixa, média e alta complexidades, seja para criança, para adulto, seja para idoso”.

A recuperação do anel viário de Itabuna também foi licitada, pelo valor de R$ 6 milhões. "As obras começam em dez ou 15 dias. Vamos ainda iniciar a construção da duplicação da Rodovia Ilhéus-Itabuna. Eu venho aqui para acompanhar o trabalho das primeiras máquinas nessa outra obra tão sonhada, tanto por Ilhéus e Itabuna como por todos os municípios que utilizam essa passagem".

