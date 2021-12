Itabuna: ação policial prende 4 suspeitos de tráfico; espingarda calibre 12 foi apreendida

Quatro homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos na quinta-feira, 25, no município de Itabuna, no sul da Bahia. Armas também foram apreendidas na ação.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu no Bairro Fernando Gomes, quando o suspeito com as iniciais Y. C. dos S. foi flagrado pela polícia portando uma espingarda calibre 12.

Ainda segundo a SSP, na continuação da abordagem os policiais chegaram até um imóvel próximo ao local onde os primeiro suspeito foi preso e outros três homens com as iniciais J. V. L. dos S., G. dos S. e A. dos R. B. J. também foram presos na posse de drogas, munição e outros materiais.

Na ação, foram apreendidos cinco pedaços pequenos de maconha, sete munições dos calibres .38 e 12, quatro celulares, um transmissor de rádio, duas baterias de celular, pinos usados para acondicionar cocaína, duas facas, 75 pedras pequenas de crack, além de R$ 70,15 em espécie.

