Itabuna: 39 tabletes de maconha são apreendidos pela Guarda Civil

A Guarda Civil de Itabuna apreendeu neste sábado, 19, 39 tabletes de maconha, no bairro Nossa Senhora das Graças. Agentes realizavam patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Volta da Cobra, nas imediações do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, com uma mochila entre o piloto e o carona.

O condutor da moto realizou uma manobra, ao perceber a presença das autoridades e fugiu. Os homens dispensaram a mochila, na qual havia 39 tabletes da droga.

Todo material apreendido foi encaminhado para o Complexo Policial de Itabuna. A Polícia Civil investiga o caso.

