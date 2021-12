Ipiaú recebe SineBahia Móvel e reinaugura unidade nesta quinta-feira

Uma nova unidade de do SineBahia estará disponível para os trabalhadores de Ipiaú, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (7). O equipamento funcionará no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), localizado na Praça Ruy Barbosa, 356, 1º andar, no Centro da cidade.

A partir dessa data, a população pode procurar o local para os seguintes serviços: emissão de Carteira de Trabalho e Previdências Social (CTPS), cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, qualificação social e profissional, solicitação do Seguro-Desemprego e do programa de microcrédito CrediBahia.

“O Governo do Estado tem um compromisso com as políticas de geração de emprego, por isso tem investido na ampliação da Rede SineBahia. Com a nova unidade, as trabalhadoras e os trabalhadores de Ipiaú não precisarão mais se deslocar para outras cidades para ter acesso ao conjunto de serviços que serão oferecidos”, destaca a secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana.

A população de Ipiaú receberá também nesta quinta a unidade SineBahia Móvel, das 8h às 14h, na Praça Salvador da Mata, antigo Mercado Municipal, em ação promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia. Serão disponibilizados os serviços de emissão de carteira de trabalho e cadastro no Sistema Nacional de Empregos e intermediação de mão de obra.

Documentação

Interessados em vagas de emprego, que já possuem cadastro no SineBahia, precisam levar a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Para a realização do cadastro, é obrigatório portar a CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. Nas informações complementares, candidatos podem inserir dados de qualificação, mediante confirmação por certificado.

Serão emitidas 1ª e 2ª via da CTPS. Quem desejar a primeira via do documento, deverá levar o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Certidão de Nascimento/Casamento ou Divórcio, além de comprovante de residência, emitido nos últimos 90 dias.

A solicitação de 2ª via, somente pode ocorrer com a apresentação do Boletim de Ocorrência de perda ou roubo, emitido em delegacia, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), contendo o número do PIS (Programa de Integração Social) no documento.

Para solicitação de Seguro-Desemprego (SD), é imprescindível o requerimento do SD, que é fornecido pela empresa (documento desnecessário, no caso de empregado doméstico), rescisão contratual, comprovante do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), RG, CPF, CTPS, Comprovante de residência e escolaridade.

adblock ativo