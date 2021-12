Ipiaú recebe feira de saúde e cidadania

O município de Ipiaú recebe, nesta quinta-feira (7), a feira Ipiaú Cidadã, ação promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). O evento, que acontece das 8 às 15h, na praça Salvador da Mata (antigo Mercado Municipal), é comemorativo aos 84 anos da cidade. A meta é atender mais de três mil pessoas, reunindo ações nas áreas de saúde e bem-estar, além de serviços do SAC Móvel, a exemplo da emissão de carteira de identidade (RG) e outros documentos, e do SineBahia, por meio da intermediação para o trabalho. Também no espaço, uma brinquedoteca, onde haverá atividades lúdicas e recreativas para o público infantil.

Idealizada pela primeira dama do Estado e presidente da VSBA, Aline Peixoto, a feira irá oferecer à população, ainda, avaliação odontológica e oftalmológica. As Voluntárias Sociais irão disponibilizar armações de óculos para as crianças que apresentarem, durante o exame oftalmológico, a necessidade do uso de lentes corretivas, bem como cirurgias de catarata para idosos diagnosticados com a doença.

Na área de procedimentos médicos, serão oferecidos exames de mamografia; ultrassonografia (mamária e transvaginal); ginecologia/preventivo. A população terá a possibilidade de aferir a pressão arterial, fazer a medição do índice glicêmico e obter orientação nutricional. Os interessados em realizar procedimentos médicos passarão por uma triagem para encaminhamento dos exames, a serem realizados ao longo do dia. Nos casos em que for necessária uma complementação, ocorrerá o agendamento de procedimentos para a realização posterior em unidades de saúde da cidade.

