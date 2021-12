Ipiaú e cidades vizinhas ganham Ponto SAC

Moradores de Ipiaú e de cidades vizinhas, no Sul do Estado, serão beneficiados com o Ponto SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), inaugurado nesta quinta-feira (7), pelo governador Rui Costa. Com capacidade para realizar mais de oito mil atendimentos por mês, a unidade vai funcionar das 7h às 13h, na Praça Ruy Barbosa, 356, 1º andar, dispondo de diversos serviços, como emissão de carteira de identidade e de trabalho. O equipamento conta, também, com a estrutura de um Ponto Cidadão tipo 2, oferecendo demandas do Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) e do Departamento de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA).

O Ponto SAC - que deverá favorecer mais de 110 mil pessoas da região - irá dispor, ainda, de serviços do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), intermediação de mão de obra, seguro-desemprego e pesquisa de trabalho, além de Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) e balcões de Justiça do TRE, da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP), Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia (PLANSERV), Serviço de Assistência Familiar (SAF), Previdência Estadual e obtenção de CPF.

Após a inauguração do Ponto SAC – que, além de Ipiaú, irá beneficiar os municípios de Apuarema, Ibirataia, Barra do Rocha, Itagibá, Aiquara, Jitaúna e Jequié -, Rui Costa anunciou a retomada das obras de ampliação dos laboratórios do Centro de Técnico de Educação profissional (CETEP) Médio Rio de Contas e a reconstrução do Centro de Abastecimento José Mota Fernandes.

