IPAC assume preservação da Fortaleza de Morro de São Paulo

A transferência da administração da Fortaleza de Morro de São Paulo, em Cairu, que estava sob responsabilidade da Secretaria de Turismo do Estado, passou para o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), nessa segunda-feira (23). Datada do século XVII, a fortaleza foi uma das mais importantes construções na defesa do litoral durante o período Brasil Colônia. O local recebeu tombamento provisório, assim como todo o entorno, que compõe a paisagem histórica do distrito: a Praça Aureliano Lima, a Igreja de Nossa Senhora da Luz, o Portaló e o Farol.

Presente à solenidade de transferência administrativa, o prefeito Fernando Brito destacou a importância que terá o trabalho do IPAC na região, que realiza o gerenciamento do patrimônio na Bahia. "Além do Ministério e da Secretaria de Turismo, que já atuam na preservação, iremos contar com o IPAC, que irá realizar a restauração das áreas e levantar todo o nosso acervo dentro deste perímetro".

O diretor do IPAC, João Carlos de Oliveira, falou sobre a preservação da área. "Nós chamamos de tombamento poligonal, pois trata-se da proteção do contexto da paisagem de Morro de São Paulo, que tem um grande valor histórico e cultural para o Estado da Bahia". O secretário estadual de Turismo reforçou: "O Instituto tem a expertise e maestria para fazer este trabalho. E turismo precisa de cultura, que precisa de história, que precisa de povo. Então, nossa relação com Cairu só cresce".

O evento contou com a participação de autoridades municipais e estaduais, com destaque para as áreas de Turismo e Cultura, entre as quais as secretárias municipais de Turismo e Cultura, respectivamente, Diana Farias e Graça Peleteiro.

adblock ativo