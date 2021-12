IPAC assina termo de cooperação com o Instituto Nossa Senhora da Piedade de Ilhéus

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e o centenário Instituto Nossa Senhora da Piedade de Ilhéus, responsável pela administração do Convento da Piedade, em Ilhéus, no Sul da Bahia, assinaram termo de cooperação que vai auxiliar na manutenção do patrimônio, tombado em 2008 pelo Estado. O apoio do IPAC inclui vistorias e pareceres técnicos, além de atividades de educação patrimonial no local, conforme o diretor-geral do IPAC, João Carlos de Oliveira. O Instituto, que possui museu, colégio, igreja e laboratórios, é um símbolo religioso e educacional do município e pertence à União Romana da Ordem de Santa Úrsula.

“O acervo do Instituto Nossa Senhora da Piedade integra a edificação inspirada em estilo arquitetônico neogótico francês e é composto de peças jesuíticas, vindas de São Paulo e Ribeirão Preto, em meados do século XX”, enaltece o gestor do IPAC. A responsável pela sua criação foi a madre Maria Thaís do Sagrado Coração Paillart, uma ursulina francesa da comunidade de Quimperlé (Bretanha, França).

O Instituto, fundado em 1916, já foi beneficiado com o Edital de Museus/IPAC, em 2016, quando foram restauradas 18 obras de arte, entre elas as imagens das santas Joana D’Arc, Ângela, Teresinha de Lisieux e de Nossa Senhora da Piedade. Ainda por meio desse edital foram promovidas educação patrimonial e palestras no convento, para contextualizar o acervo e socializá-lo. Além da igreja e do museu, a edificação possui anexos, com duas escolas, um auditório para mais de 600 pessoas, quadra poliesportiva e o Instituto Ambiental Cabruca.

adblock ativo