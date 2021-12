Investimentos impulsionam desenvolvimento do Sul da Bahia

A região Sul da Bahia encerrou o ano de 2017 e inicia 2018 com investimentos importantes que impulsionam o seu desenvolvimento. São ações que contemplam áreas como Saúde, Educação, Saneamento Básico, Segurança e Infraestrutura e que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento regional.

Importantes obras de infraestrutura, como o Porto Sul, a Ferrovia Oeste Leste (Fiol) e a duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna serão realizadas este ano. Um documento assinado pelo governador Rui Costa, na China, estabelece que o Governo do Estado e as empresas chinesas vão cooperar para o desenvolvimento totalmente integrado dos projetos da Fiol, do Porto Sul e da mina Pedra de Ferro. Essas empresas orientais são de diversos ramos de atuação, como siderurgia, construção civil e mineração.

Já as obras de duplicação da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) também devem ser iniciadas nos primeiros meses de 2018. Serão investidos cerca de R$ 105 milhões para a execução do projeto, já autorizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A rodovia será duplicada pela margem direita do Rio Cachoeira.

E 2017, o Sul da Bahia contou com obras como o Hospital Regional da Costa do Cacau, inaugurado no mês de dezembro, que conta com 225 leitos e uma área construída de 17,5 mil metros quadrados, atendendo a 70 municípios. O hospital foi construído com recursos de R$ 124 milhões, utilizados nas obras e equipamentos, com uma equipe de mais de 500 colaboradores. “Estamos promovendo um novo modelo de assistência pública de saúde, com foco na regionalização, de modo que a população do interior baiano seja atendida dignamente em sua própria região, sem precisar se deslocar para os grandes centros urbanos”, afirmou o governador Rui Costa, na época da entrega da unidade hospitalar.

Na área de Infraestrutura, está sendo construída a Ponte Ilhéus-Pontal, com investimentos de R$ 99,6 milhões. O equipamento beneficiará cerca de 510 mil habitantes, além de promover um impacto positivo no fortalecimento do turismo. Será a primeira ponte estaiada da Bahia, com 533 metros de comprimento e 24,6 metros de largura e contará com passeio, canteiro central, pistas duplas nos dois sentidos e uma ciclovia. O conjunto da obra inclui 2,7 quilômetros de acesso viário. Serão 298 metros de trecho estaiado, com estrutura sustentada por cabos.

Os 235 metros restantes serão formados por conjunto armado. Atualmente, 260 pessoas estão trabalhando na obra, que está com 90% dos serviços de fundação, 40% dos pilares e 10% da superestrutura concluídas. A previsão é de que a ponte Ilhéus-Pontal esteja concluída no segundo semestre de 2018.

No município de Itapé, estão em fase de conclusão as obras da Barragem do Rio Colônia, com a execução das comportas. O equipamento, que já se encontra em fase de testes, com o início da reservação de água, possui eixo com comprimento de 124 metros e altura de 21,4 metros e quando atingir o nível mais alto possuirá volume total de mais de 62 milhões de metros cúbicos de água.

Além de garantir o abastecimento de água para os cerca de 230 mil moradores de Itabuna e contribuir para a atração de novos empreendimentos, a barragem minimizará ainda o problema das enchentes que inundam parte da cidade de Itabuna e melhorará as condições sanitárias do Rio Cachoeira.

A obra inclui, ainda, a mudança do traçado da Rodovia BA-120, que liga Itapé a Itajú do Colônia, relocação de linhas de energia, e construção de casas para as famílias que ocupam a área que formará o espelho d´água.

Na Estrada do Chocolate, a primeira rodovia temática do Estado, localizada na BA-262, que liga os municípios de Ilhéus e Uruçuca, os trabalhos já foram iniciados, com a instalação de marcos temáticos e de um container, que vai funcionar como Posto de Atendimento, na área do Distrito Industrial de Ilhéus. A Estrada do Cacau e do Chocolate conta com fábricas do parque moageiro de cacau, no Distrito Industrial de Ilhéus, fazendas e fábrica de chocolate, estação Rio do Braço, sede do antigo distrito de Ilhéus e a Biofábrica de Cacau.

Foi iniciada também a construção de Centros de Treinamento de Canoagem em Ubaitaba, Ubatã e Itacaré. O investimento para construção dos equipamentos esportivos é de R$ 3,073 milhões e cada centro de canoagem contará com salas de fisioterapia e troféus, cozinha, academia, vestiários, garagem para canoas, passarela e deck de madeira.

Na área da Educação, o fortalecimento e a ampliação de cursos e vagas na Educação Profissional no Ensino Médio vem possibilitando aos jovens sulbaianos o acesso ao mercado de trabalho, por meio de um ensino focado na capacitação que atende às demandas regionais em diversas áreas. Em 2018, serão criadas mais 1.400 vagas.

Na área de Segurança Pública, foi implantada a Ronda Maria da Penha, em Itabuna, que amplia o combate a violência contra a mulher, além do aumento do efetivo policial, melhoria da estrutura das delegacias e entrega de viaturas para os municípios sulbaianos.

adblock ativo