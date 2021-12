Investimentos devem gerar 1,4 mil novos empregos em Itabuna e Ilhéus

Investimentos de R$ 155 milhões no Sul baiano com a implantação de cinco empreendimentos, já em andamento, e outros dez – que deverão ser instalados em Itabuna e Ilhéus e cujo protocolo de intenções foi assinado com o Governo do Estado – deverão gerar 1,4 mil novos empregos diretos. Atualmente, há 12 empresas em operação nos dois municípios, incentivadas pelo Estado, que geram, juntas, cerca de quatro mil postos de trabalho diretos. A perspectiva do governo é de crescimento e de conexão entre cadeias produtivas, com a criação do Polo do Chocolate de Origem.

A expectativa com os cinco empreendimentos em Itabuna e Ilhéus, em processo de implantação ou ampliação, é que os investimentos cheguem a R$ 139 milhões e gerem 328 novos empregos diretos. Os destaques são a OLAM Agrícola, do setor de Alimentos, em Ilhéus que, em sua ampliação, investiu-se R$ 122 milhões e foram gerados 75 novos postos de trabalho, bem como a Itabuna Têxtil (Trifil), que investirá R$ 710 mil na sua ampliação e a expectativa é empregar mais 150 itabunenses.

"O cenário é de crescimento, com o trabalho intenso do Governo do Estado para atrair investidores e industrializar o interior da Bahia. O feedback dos empresários tem sido positivo e isto é comprovado nos protocolos assinados e nas empresas que estão ampliando ou modernizando suas atividades industriais na região", avalia o chefe de Gabinete da SDE, Luiz Gugé.

Chocolate de Origem

Em desenvolvimento, o Polo do Chocolate de Origem, em Ilhéus, tem investimentos estimados de R$ 3,5 milhões e a possibilidade de criar até 100 empregos diretos, no Km 0 da Rodovia do Chocolate. O projeto, considerado inovador e tecnológico, é incentivado pelo Governo do Estado e deve aquecer a produção e também o turismo na região.

"Este polo é revolucionário. No mesmo espaço terá centro de pesquisa, espaço para reuniões e palestras, laboratório, sala de exposição do cacau, fábrica e lojas de chocolate de pequenos produtores e agricultores familiares. Ou seja, vamos integrar entretenimento, cultura, turismo e produção em um só local", explica Marco Lessa, organizador do Chocolat Festival e sócio proprietário da ICB, que fará parte do complexo, da ChOR e.

