Investigado por homicídio é preso conduzindo veículo roubado na BR-101

Um homem de 32 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso na manhã desta sexta-feira, 11, com um veículo roubado, no km 720 da BR-101, trecho do município de Eunápolis, Sul da Bahia, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na ocasião, os policiais abordaram o carro para fiscalização e identificaram que o veículo apresentava registro de furto/roubo nos sistemas policias. O homem informou que comprou o veículo há cerca de 15 dias, pela quantia de R$12.500,00, de maneira parcelada.

Posteriormente, a PRF encontrou no interior da mochila do considerado foragido da Justiça, oito aparelhos celulares, sem nota fiscal comprobatória. Além disso, foi descoberto ainda que ele responde criminalmente pelo crime de homicídio em um mandado expedido pela Justiça do Espírito Santo.

Após as investigações, foi identificado que o indivíduo havia roubado o veículo em que fora encontrado. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

