Instituto Gerir assume a gestão do Hospital Costa do Cacau

O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, será administrado pelo Instituto Gerir. O resultado da seleção pública foi publicado nesta quarta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

O Instituto Gerir, na condição de uma das maiores Organizações Sociais de Saúde do país, traz a experiência de administrar 14 unidades públicas de saúde nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão e Paraíba. A entidade será a responsável pela seleção e contratação da mão de obra para a unidade.

Além dos órgãos de controle dos Estados com os quais celebra contratos, o Gerir, por iniciativa própria, é auditado pela BDO - uma das maiores empresas desse setor no mundo. A contabilidade e os recursos humanos estão sob responsabilidade da Grant Thornton. O Gerir também é a única organização social brasileira com regras de compliance - um conjunto de procedimentos que visam a garantir o cumprimento de regras e normas legais de um determinado setor.

Na Bahia, o Instituto Gerir terá que cumprir metas estabelecidas pela Secretaria da Saúde do Estado como, por exemplo, realizar, no mínimo, 5.250 atendimentos médicos de urgência na Atenção Especializada e 933 internamentos. Considerando que todos os indicadores de produtividade sejam alcançados, o Governo do Estado remunerará a instituição em até R$ 5,347 milhões por mês.

adblock ativo