Inscrições abertas para o I Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia em Porto Seguro

Já estão abertas as inscrições para o I Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia, que acontece entre os dias 23 e 25 de março, no Campus Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro. Os interessados em se inscrever no evento ligado à Saúde da Família devem se inscrever até o dia 23, início do evento, ou até o preenchimento das 300 vagas gratuitas, por meio de formulário online . Quem quiser participar de oficinas ou minicursos também pode se inscrever no mesmo formulário, devendo pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 20 no credenciamento.

O simpósio terá como tema Educação e Formação Interdisciplinar em Saúde da Família, integrando-se às linhas de pesquisa do Grupo de Pesquisa Programa Integrado de Estudos em Saúde Coletiva (PIESC) e aos temas abordados no Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE/MPSF) da UFSB. Na programação estão previstas conferências, mesas-redondas, oficinas e minicursos, bem como bancas de qualificação dos mestrandos do PROFSAÚDE. Outro atrativo será a exposição de livros da área de Saúde nos três dias do evento.

Conforme os organizadores, as atividades estão planejadas para debater e refletir sobre desafios, demandas e realidades na educação e formação de profissionais para atuação na área de Saúde da Família e a articulação com o trabalho em desenvolvimento nas redes públicas de atenção básica.

