Incêndio destrói quiosques e área de vegetação nativa em Trancoso

Um incêndio de grandes proporções destruiu quiosques e uma área de vegetação nativa de uma pousada, no fim da tarde de quarta-feira (8), em Trancoso, distrito da cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com do 6° Grupamento de Bombeiros Militar (6°GBM), a equipe foi acionada por volta das 17h30 para combater o incêndio. A cabana de praia Rio da Barra foi consumida pelas chamas. Ninguém se feriu. O local foi cenário de inúmeros casamentos, festas, eventos, e recebe visitas de turistas de todo o mundo.

Além da cabana de praia, um espaço para realização de eventos também foi atingido pelo fogo. Uma perícia técnica vai ser realizada no local do incêndio a fim de esclarecer as causas do acidente.

