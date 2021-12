Incêndio atinge cabana após queima de fogos em Maraú

Um incêndio consumiu uma cabana localizada na praia da Ponta do Mutá, em Barra Grande, na Penísula de Maraú, Sul da Bahia, na madrugada desta sexta-feira, 1°.

O acidente teria sido causado após a queima de fogos promovida por clientes no local chamado de OhBar!. Moradores e turistas atuaram na contenção do fogo. As informações são do Barra Grande 24h.

A Polícia Civil de Maraú investigará o fato. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) da cidade de Ilhéus foi acionado para atender o caso. Não há registro de feridos.

adblock ativo