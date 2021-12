Incêndio atinge área de vegetação em Ilha no Sul da Bahia

Um incêndio atinge desde sábado, 27, a área de vegetação na Ilha de Comandatuba, na cidade de Una, região Sul da Bahia, de acordo com informações do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM/Ilhéus).

No entanto, por não ser uma área de fácil acesso, os militares estão realizando o combate a pé com mochilas costais, além de terem equipamentos como pás, foices e enxadas também para auxiliar nos trabalhos. Além disso, segundo a corporação, diariamente, seis bombeiros militares estão atuando no local.

O Corpo de Bombeiros alertou para que os cidadãos não utilizem fogo para limpeza de pastos ou áreas com vegetação, pois essa é uma ação que pode sair do controle.

