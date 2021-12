Ilhéus sedia o 10º Festival Internacional do Chocolate e Cacau

A partir desta quarta-feira (18) até domingo (22), o município de Ilhéus sedia o Chocolat Bahia – 10º Festival Internacional do Chocolate e Cacau, considerado um dos maiores eventos voltados ao chocolate do país. O Centro de Convenções de Ilhéus vai reunir mais de 40 marcas de chocolate e derivados de cacau, além de cerca de 120 expositores na Feira do Centro de Convenções de Ilhéus. A programação do festival consta de cursos de capacitação, debates sobre temas do setor, rodadas de negócios e palestras ministradas por especialistas nacionais e internacionais. A entrada é gratuita.

Entre os destaques desta edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau está o VI Fórum Brasileiro do Cacau, que acontece na sexta-feira (20), com painéis de palestrantes discutindo as tendências do mundo do chocolate. As inscrições poderão ser feitas através do site do festival . Outra atração é a Feira do Chocolate, que acontece durante todo o evento, sendo que no pimeiro dia do evento será das 19h às 22h e nos demais dias, das 15h às 22h. Workshops e cursos de gastronomia com receitas à base de chocolate também deverão atrair os visitantes.

As crianças garantem espaço no evento com a Cozinha Kids, que vai funcionar de quinta a domingo (19 a 22), com recreações e minicursos, com duração média de 30 minutos. As inscrições podem ser feitas no local e a taxa é de R$ 10. O evento conta com o apoio do Estado da Bahia através das secretarias do Turismo, do Desenvolvimento Rural e de Agricultura, de Ciências Tecnologia

