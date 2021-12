Ilhéus registra 50 pacientes na UTI e prefeito testa positivo para a Covid-19

O município de Ilhéus registrou dois novos óbitos causados pela Covid-19 em 24 horas e 50 pessoas estão internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o Boletim Epidemiológico da gestão municipal, atualizado na segunda-feira (22). O número de casos confirmados é de 1.151 e o de ativos, 385.

Por outro lado, o número de pessoas curadas teve um aumento, passando de 684 para 716. Dentro deste cenário de pandemia, também foi confirmado que o prefeito, Mário Alexandre (“Marão”) testou positivo para a Covid-19.

Apesar de estar contaminado pelo Coronavírus, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (“Marão”), gravou vídeo para a sua página no Facebook, na segunda-feira (22), sem máscara facial e com a presença de um cinegrafista. “Estou com sintomas, como dor de cabeça e coriza. vocês, que não tem necessidade maior de ir à rua, fiquem casa. Esse é um pedido que faço”, anunciou.

