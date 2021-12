Ilhéus recebe ação da campanha da Lei Seca

Segue até este sábado (30) a campanha #NoVerãoEuEscolhoViver do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA), cujo objetivo é promover atividades que estimulem atitudes preventivas e reduzam o número de acidentes no trânsito. “O verão é uma época em que o consumo de bebida alcoólica aumenta. Vamos conscientizar os condutores de que é preciso se divertir com consciência, sem misturar álcool e direção”, alertou o diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes.

Em bares e restaurantes de Ilhéus, a equipe da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) distribuiu material informativo sobre segurança de condutores e pedestres e realizou a simulação do teste do bafômetro. Ao soprar o aparelho, o engenheiro agrônomo cearense Cícero Góes, 56 anos, descobriu ter ingerido 0,44 mg de álcool. “Se fosse pego em uma blitz, ele seria encaminhado para a delegacia por ter ultrapassado o limite de consumo exigido pela Lei Seca, que não pode ultrapassar 0,34 mg/l, além de pagar multa e ter a CNH recolhida.”, disse a coordenadora da ação, Marcele Andrade.

No centro histórico da cidade, uma minipista foi montada para as crianças, que guiaram carrinhos elétricos e aprenderam sobre as regras de trânsito. O robô do DETRAN e os bonecos de sinalização também marcaram presença e completaram a diversão das crianças.

adblock ativo