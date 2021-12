Ilhéus não integra consórcio para compra de vacinas contra o Coronavírus

Entre os dez maiores municípios baianos, Ilhéus é o único que não integra o Consórcio Público para Compra de Vacinas, organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). No total, 115 dos 417 municípios baianos integram o consórcio, que já contabiliza a adesão de 2.492 prefeituras de todo o Brasil.

O secretário municipal da Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, disse ao Site Bahia Notícias que a prefeitura não demonstrou interesse porque está negociando diretamente com a AstraZeneca a compra das vacinas, elaboradas pelo laboratório inglês, junto à Universidade de Oxford.

Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Itabuna, Lauro de Freitas e Barreiras, que já tinham aprovado a lei que autoriza a compra conjunta dos imunizantes contra a Covid-19, protocolaram seus interesses em participar do consórcio. Teixeira de Freitas também integra a lista do Consórcio Público para Compra de Vacinas., mas o projeto de lei exigido pela FNP ainda não foi votado na Câmara Municipal.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após ação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autorizou, no dia 23 de fevereiro, que estados e municípios comprassem vacinas contra a Covid-19, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI), por parte do Ministério da Saúde ou por insuficiência de doses.

