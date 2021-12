Ilhéus ganha voos fretados pela CVC a partir de dezembro

A partir de 16 de dezembro, Ilhéus ganhará voos fretados aos sábados, com decolagens do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os pacotes são operados pela agência de viagens CVC e trarão turistas para a cidade do sul da Bahia e também para Itacaré durante a alta estação.

Com capacidade para 144 passageiros, os voos serão operados pela Gol Linhas Aéreas. As partidas do aeroporto de Congonhas acontecerão às 14:10h, com chegada a Ilhéus às 15:10h. Na volta, os voos saem às 15h40, e chegam a Congonhas às 19 horas. “Com estes voos, um número maior de pessoas poderá conhecer as belezas destas cidades da Costa do Cacau durante o verão, fortalecendo ainda mais o turismo na Bahia”, disse Benedito Braga, subsecretário de Turismo da Bahia.

Os pacotes oferecidos pela CVC são para oito dias e custam a partir de R$ 1.598, com direito a passagem, hospedagem com café da manhã e translado. Os turistas podem dividir a estada entre Ilhéus e Itacaré ou optar por apenas uma das cidades. “É um produto diferenciado, na medida em que se propõe dois lugares encantadores, que são Ilhéus e Itacaré, para se conhecer”, afirmou Braga, ressaltando que os novos voos fretados para Ilhéus são uma confirmação do bom momento pelo qual passa o segmento turístico na Bahia, reconquistando a liderança e a preferência de turistas e operadoras.

adblock ativo