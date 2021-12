Ilhéus faz 485 anos com novas unidades de Saúde e ganhará vila gastronômica

A cidade de Ilhéus completou 485 anos de fundação, nesta sexta-feira (28). As comemorações foram marcadas com a visita do governador Rui Costa, que autorizou o início de novas obras, bem como participou da inauguração da nova Unidade Básica de Saúde Dr. Almiro Vinhas e do Posto de Saúde da Família da Avenida Esperança. Também foram inauguradas as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Pontal, que receberam um investimento de R$ 4 milhões.

“Neste dia importante para Ilhéus, estamos entregando e autorizando obras que vão beneficiar a população e que ajudam a impulsionar o potencial turístico da cidade, trazendo ainda mais infraestrutura e ações nas áreas de abastecimento de água e de saúde”, disse o governador.

Por conta do serviço na estação de água, conforme os técnicos da obra, a capacidade operacional do equipamento aumentou em mais de 30%, de acordo com os técnicos do governo. A inda de acordo com eles, a intervenção permite ampliar de 200 para 300 litros de água filtrada por segundo e, para isso, foi realizada a reforma dos filtros e a construção de novos floculadores e decantadores para remoção de impurezas da água.

Vila Gastronômica – No município, Rui Costa autorizou, também, o início das obras da Vila Gastronômica, que será construída na localidade Banco da Vitória, sob a responsabilidade da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR). A iniciativa, para a qual foram destinados R$ 800 mil, visa promover a valorização da culinária regional, além de integrar agricultores e pescadores locais à cadeia produtiva do turismo.

Rui Costa explicou que ações de infraestrutura serão realizadas no entorno da Vila Gastronômica e o projeto contará com urbanização da área do povoado, incluindo 16 praças com bares e restaurantes. Outra obra que dará suporte à implantação do equipamento é a revitalização do acesso à localidade de Banco da Vitória, na BR-415. O serviço será coordenado pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), com um investimento de R$ 733 mil. “Uma cidade como Ilhéus, que tem uma importante vocação turística, deve ter diversas atrações para visitação. E a gastronomia é uma forte aliada do turismo. Além disso, o projeto será fortalecido com paisagismo e novos equipamentos de lazer que tornarão o município ainda mais atrativo”, enalteceu o governador.

Outras ações – Também foi autorizado o lançamento de edital para licitação de empresa especializada para a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Luís Viana Filho. A ação permitirá a implantação do Hospital Materno Infantil de Ilhéus no antigo equipamento. As obras contarão com recurso superior a R$ 22 milhões. Além disso, Rui autorizou o início das obras de pavimentação na Rodovia BA-270, no trecho do entroncamento da BR-101 com Camacan e Pau Brasil. O trecho de 28 quilômetros contará com um investimento de R$ 6 milhões e beneficiará mais de 84 mil habitantes.

