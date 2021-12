Ilhéus entra no ranking como destaque na produção de um dos melhores chocolates do mundo

O município de Ilhéus entra no ranking do site Gazeta do Povo (Curitiba) como uma das cidades que produzem os melhores chocolates do mundo. A lista inclui Gramado (RS), Campos do Jordão (SP), Zurique (Suíça) e Hershey (EUA), dentre outros. A matéria diz: “O chocolate começa com o cacau e Ilhéus é considerada a capital brasileira do fruto. É um destino certo para quem quer conhecer todo o processo produtivo do chocolate, desde a plantação do cacau até a degustação”. A demonstração do processo produtivo em todas as suas etapas é a proposta da primeira estrada temática da Bahia, a Rota do Chocolate, que está sendo implantada no trecho da BA-262 que liga Ilhéus a Uruçuca.

O projeto de ambientação da Estrada do Chocolate é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio das secretarias do Turismo (SETUR) e do Planejamento (SEPLAN), Prefeitura de Ilhéus e a Associação de Turismo de Ilhéus. O roteiro passa por várias fazendas de cacau, algumas do século 19, o que permitirá ao turista conhecer também a riqueza histórica e cultural do Sul do Estado. São fazendas que preservam casarões de arquitetura colonial e um pouco do patrimônio da época áurea do cacau, quando Ilhéus viveu uma fase de fausto.

As ações para a consolidação da Rota do Chocolate, de acordo com informações da SETUR, incluem a construção de uma rede turística organizada, com o aproveitamento da estrutura já existente no local, como hotéis, restaurantes, fazendas e escolas. Ainda segundo dados da Secretaria de Turismo, estão previstas também a capacitação dos agentes envolvidos com a estrada temática e a qualificação de produtos e equipamentos para o turismo rural.

