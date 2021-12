Ilhéus e Uruçuca vão ganhar Estrada do Chocolate

A Estrada do Chocolate, que interliga os municípios de Ilhéus e Uruçuca, será a primeira rota temática da Bahia, trazendo a perspectiva de incrementar o turismo na região Sul do Estado. O contrato para a implantação desse roteiro turístico foi assinado nesta sexta-feira (1º), entre a Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN) e a Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL). O acordo foi firmado durante a Reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, realizado no âmbito da Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), no Parque de Exposições.

A nova rodovia, afirmou o secretário estadual do Turismo, José Alves, permitirá ao visitante conhecer a riqueza histórica e cultural do Sul da Bahia, um grande produtor de cacau e chocolate. A proposta, completou o gestor, é implantar um roteiro por diversas fazendas de cacau, onde o turista poderá vivenciar as etapas da produção do fruto e do chocolate e uma produção agrícola que tem como característica marcante a convivência com a preservação da Mata Atlântica.“Hoje, o turismo não é só contemplação, é a experiência de vivenciar o local, conhecer o que se faz e o que se produz ali em todas as suas etapas”.

O roteiro compreende a rodovia BA-262, que liga o município de Ilhéus ao entroncamento da BR-101, passando pelo município de Uruçuca, e a rodovia Jorge Amado, trecho da BR-415 que liga Ilhéus a Itabuna. “Vamos utilizar uma estrada já existente, mas ainda não explorada de forma turística”, explicou José Alves, completando que serão construídos dois portais de acesso, sinalização e implantação de estrutura de informação, promovendo o desenvolvimento econômico e social e o acesso às fontes de cultura regional. A ambientação da Estrada do Chocate é uma ação conjunta entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Ilhéus e a Associação de Turismo de Ilhéus.

adblock ativo