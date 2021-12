Ilhéus é apontada como capital brasileira dos chocolates finos

O surgimento de marcas regionais de chocolates finos, que variam de 50% a 100% de cacau na composição, com um mercado que cresce 10% ao ano no Brasil, enquanto o mercado tradicional cresce apenas 2%, é apontado como resultado da verticalização da cadeia produtiva do cacau, com a valorização das amêndoas de qualidade. Atualmente, são cerca de 40 marcas de chocolate do Sul da Bahia que já estão conquistando mercado no Brasil e no Exterior. Os produtores avaliam que a presença da Agricultura Familiar é marcante na produção desse chocolate.

É o caso da Bahia Cacau, tida como a primeira fábrica de chocolate da Agricultura Familiar no Brasil. A empresa implantada em Ibicaraí pelo governo do Estado é gerenciada pela Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado (COOFESBA), que reúne 60 produtores rurais. De acordo com o diretor da cooperativa, Osaná Nascimento, a Bahia Cacau tem uma produção de 600 quilos de chocolate/mês e está ampliando as instalações, com capacidade para atender outras marcas regionais que produzem as próprias amêndoas. “Estamos passando por um processo de consolidação e expansão, capacitando os cooperados e buscando novos mercados”, afirma.

A Cooperativa de Agricultores Familiares do Sul da Bahia (COOPESULBA), que reúne 420 associados, é outro destaque na produção do chocolate. A instituição produz chocolates finos e achocolatados e está criando uma linha exclusiva para os supermercados. "Com assistência técnica e capacitação vamos melhorar cada vez mais a qualidade e criar novos canais de comercialização", acredita o diretor da cooperativa, Gildeon Farias.

Visibilidade

A valorização do cacau como um produto vital para a economia regional e a produção de chocolate ganharam visibilidade e impulso com a criação do Festival Internacional do Cacau e do Chocolate, o Chocolat Bahia, que acontece de 18 a 22/7, em Ilhéus, em sua décima edição. Em 2017, o evento reuniu 80 expositores e 40 marcas de chocolate, com cerca de 60 mil visitantes e R$ 10 milhões em negócios, números que devem ser superados este ano.

De acordo com o empresário e idealizador do Chocolat Bahia, Marco Lessa, o festival tem desdobramentos durante todo o ano: nos negócios, no surgimento e crescimento de marcas, no estímulo ao empreendedorismo e na divulgação da região cacaueira no Brasil e no exterior. “Essa é uma plataforma de fomento, de geração de emprego e renda, de estímulo à produção, de esperança na retomada do desenvolvimento em bases sustentáveis”, destaca ele, que aposta na consolidação de Ilhéus como a capital brasileira dos chocolates finos ou chocolate com certificado de origem do Sul da Bahia.

