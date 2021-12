Ilhéus discute plano de contingência para o novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Ilhéus discutiu um plano de contingência para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), em reunião realizada na quinta-feira (27). Para o município, que tem duas grandes portas de entrada para o vírus - o Porto de Malhado e o Aeroporto Jorge Amado - a SESAU discute, entre outras medidas, a flexibilização do protocolo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) com os coordenadores do Departamento de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, da Assistência Farmacêutica, da Vigilâncias e da Regulação.

O secretário municipal de Saúde, Geraldo Magela, explicou que o plano será elaborado pelo setor de vigilância. Alguns materiais e equipamentos, segundo o gestor, já foram solicitados para uso dos profissionais, a exemplo de máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção. “É muito importante que a SESAU esteja preparada para a possível chegada da epidemia no município. Embora em Ilhéus ainda não tenham sido notificados casos de contaminação, as medidas de precaução estão sendo discutidas e alinhadas em toda rede”.

A elaboração do plano segue as recomendações do Ministério da Saúde e deve ser adotada por todos os setores envolvidos na ação. Também serão oferecidos treinamentos e medidas educativas com a distribuição de materiais informativos nas escolas, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, aeroporto, terminal rodoviário, no porto e nas demais áreas de vulnerabilidade, já que Ilhéus é uma cidade turística, recebendo um número significativo de visitantes durante a alta temporada.

