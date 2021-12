Ilhéus: campanha eleitoral do médico Marão desrespeita recomendações sanitárias

Diante da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus, as campanhas eleitorais continuam desrespeitando as recomendações de prevenção à Covid-19. É o caso dos atos públicos do prefeito de Ilhéus e candidato à reeleição, Mário Alexandre (PSD), o Marão, que é médico e vem promovendo aglomerações, como ocorreu em Olivença, onde realizou uma passeata, no último sábado (10).

Mário Alexandre segue na contramão das recomendações das autoridades de Saúde ao promover eventos em que muitas pessoas podem ser contaminadas. Conforme dados da própria Prefeitura de Ilhéus, disponibilizados na (segunda-feira (12), 242 pessoas que moravam na cidade faleceram devido à Covid-19 e 55 pacientes lutam pela vida em leitos de UTI.

O Governo do da Bahia recomendou à justiça eleitoral medidas sanitárias mais restritivas no período das eleições, a exemplo da proibição de comícios, passeatas, caminhadas, “motoatas” e eventos políticos presenciais. O objetivo é reduzir os riscos de infecção pelo novo Coronavírus.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, as recomendações foram enviadas à Justiça Eleitoral, a quem compete normatizar a questão. “O objetivo é evitar o crescimento acelerado de casos e redobrar atenção em diversas localidades, a exemplo das regiões Sudoeste, Sul, Norte e Nordeste, que tem permanecido com um platô elevado de infectados e taxas de ocupação de leitos em percentuais de atenção”, explicou o gestor estadual. (Com informações do Blog do Gusmão).

